Во всех медучреждениях, готовых помимо родовспоможения оказать лечение и экстренную помощь больным коронавирусом, должны быть изолированные боксы, необходимое медоборудование и обученный медперсонал. В Департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что женщин с ОРВИ, внебольничной пневмонией и находящихся на карантине из-за коронавируса принимают столичные роддомы N 8 и N 15. Оба переориентированы на пациентов с COVID-19.

Татьяна уже готовится к выписке из роддома. В карантине оказалась на последних сроках беременности. Пообщалась с человеком, у которого диагноз подтвердился. Потом заболела сама, перенесла вирус в легкой форме. А вот рожать пришлось в изолированном боксе, роды принимали врачи в защитных спецкомбинезонах.

Как пояснила врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Ольга Розикова, случаев заражения COVID-19 среди новорожденных не так много, и все из них - контактные. Подтвержденных данных о внутриутробной передаче коронавируса от матери к ребенку сейчас нет. Она также отметила, что, как любой вирус, COVID-19 особенно опасен в период вынашивания в первом триместре, поскольку может нанести вред плоду и даже стать причиной прерывания беременности.

Рожать женщинам приходится в одиночку, мужьям запретили присутствовать на родах, пояснили в минздраве. Практику партнерских родов приостановили даже коммерческие акушерские центры.