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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не оставлены в еде

Журналисты "РГ" навестили москвичей, которые самоизолировались в отдаленных деревнях Подмосковья
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 75(8129)
Еще одна подлость коронавируса - он отрезал стариков от возможности самостоятельно купить даже буханку хлеба. Теперь за хлебом и другими товарами для них ходят волонтеры. В городе это просто - за пару часов можно купить продукты для всех бабушек подъезда. А как быть в сельской местности, особенно в СНТ, где до ближайшего магазина порой ехать по 20 и более километров? Журналисты "РГ" провели один день с волонтерами, работающими на селе.
Нина Георгиевна Спирина приехала из Москвы на дачу на пару дней - и оказалась в заложниках у карантина. Хорошо, что на подхвате всегда есть волонтеры. Фото: Сергей Михеев/РГ Нина Георгиевна Спирина приехала из Москвы на дачу на пару дней - и оказалась в заложниках у карантина. Хорошо, что на подхвате всегда есть волонтеры. Фото: Сергей Михеев/РГ
Нина Георгиевна Спирина приехала из Москвы на дачу на пару дней - и оказалась в заложниках у карантина. Хорошо, что на подхвате всегда есть волонтеры. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Сегодня у нас три деревни. Вот вам перчатки и маски. В дома не заходим, даже если зовут. Обязательно уточняем, какой марки продукты необходимы", - инструктирует руководитель штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в городском округе Орехово-Зуево Екатерина Исаева. В докарантинной жизни она была специалистом по работе с молодежью в местном молодежном клубе. Сейчас днями ездит по округу, закупая продукты и лекарства для стариков.

Фото: Istock/Arthobbit
Как волонтеры и предприниматели помогают людям перенести самоизоляцию

Вместе с ней сегодня работают студент текстильной академии Евгений Бирюков и недавняя выпускница вуза Энара Рахимова. "А вам-то это зачем?" - спрашиваю. Женя пожимает плечами: "Лучше что ли дома за компьютером сидеть?" Он совмещает волонтерство с учебой на удаленке, поэтому с удовольствием использует возможности кому-то помочь все выходные. А Энара, чья офисная работа "ушла" на карантин, волонтерит почти ежедневно. Ей дома за компьютером тоже скучно.

Заказать продукты и лекарства для пенсионеров, находящихся на домашнем режиме в Подмосковье, можно по телефону: 8 (800) 200-34-11

Первая точка - село Новое. Хороший асфальт, почти у каждого дома машины. "И здесь есть магазины", - улыбается Катя. В Новом на даче сидит взаперти 67-летняя москвичка Нина Георгиевна Спирина. Приехала на пару дней подышать свежим воздухом. Собралась домой - объявили карантин для пенсионеров. Отключили социальную карту. "Я бы и за деньги уехала, но родственники отсоветовали, говорят, риск большой. У меня ведь операция недавно была", - рассказывает Спирина. Знала про волонтеров, но до последнего звонить не хотела: "Зачем же вас подвергать риску?" И только когда закончился хлеб, а затем и крупы, набрала волонтерский номер. Хлеб, молоко, сметана, по килограмму муки, овсянки и гречки, сахар, небольшой кочан капусты да пачка масла - вот и весь ее нехитрый список. Не прошло и часа, как мы отдали дачнице сумку с продуктами и помчались по второму адресу.

Торговые сети ввели скидки для волонтеров

Деревня Яковлево - полная противоположность Новому. Крохотная и какая-то вся кособокая - где заборы приперты бревнами, а где такие же бревна подпирают стены стареньких домов. Только на пригорке в конце улицы возвышается добротный деревянный недострой, который здесь смотрится Гулливером в стране лилипутов.

За одним из побитых временем заборов надрывается собака. На лай выходит пожилая женщина. "Не подскажете, где здесь 82-й дом?", - спрашиваем у нее. "А кто вам нужен?" - подозрительно спрашивает хозяйка собаки. Узнав, что приехали мы к пенсионерке Любови Щениковой, чтобы привезти ей продуктов, вдруг начинает плакать. "Детоньки, - всхлипывает, - а в аптеку мне заедете?"

Фото: Максим Коротченко
Почему волонтеры не покупают на рынке продукты своим подопечным

Татьяне Евгеньевне Ильиной 72. Коренная жительница деревни Яковлево, а в доме, куда нам нельзя заходить, лежит после инсульта ее 76-летний супруг. Ему-то и нужны лекарства. Обычно Ильиных всем обеспечивает дочь. Но в этом месяце она по понятным причинам не приехала. "Я деду сказала: ничего, до конца апреля дотянем, картошка в погребе есть, хлеб сами печь будем. А про лекарства-то и не подумала", - сетует Татьяна Евгеньевна. Про волонтеров до встречи с нами она и не знала. Наверное, и дочь не знала, иначе подсказала бы, по телефону она с родителями общается. "Соседей-то почему о помощи не попросите?" - удивляемся мы. Татьяна Евгеньевна машет рукой: "Тут всем впору помощь просить, одни старики живут..."

Мы оставляем ей телефон на будущее, берем заказ на лекарства и отправляемся дальше. Третья точка - СНТ "Вертолет-2" в деревне Анциферово. Многие дачники живут тут весь год, как, например, 74-летняя Валентина Васильевна и 79-летний Вячеслав Александрович Картошкины, к которым мы и приехали. В обычное время за продуктами они ездят в Куровское - две остановки на электричке. Или ждут сына из Москвы: "Но сейчас сын сам в карантине. Позвонил, сказал, что вызвал волонтеров. Скажите, а вы только один раз доставляете?" Пока мы беседовали, подошла соседка. Галине Николаевне Крыловой 67, тоже из Москвы. Попросила: "Привезите и мне продуктов, пожалуйста". Конечно же взяли и этот заказ. И знаете, о чем я думала, возвращаясь домой после волонтерского дня? Вот живут две семьи на соседних участках. Покидать жилища обеим нельзя. И вот одна ждет волонтеров, а другая об этом не знает. Почему так? Неужели нельзя спросить: соседка, а у тебя хлеб есть? Или вот в Яковлево, где живут одни старики... Кто-то же строит там дом Гулливера. Значит, регулярно ездит в город. Можно воды старухам привезти? Спросить, не нужно ли в аптеку?

Давайте будем добрее к ближним.

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