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07.04.2020 12:00
Проект: В регионах

Липчанам в самоизоляции помогают волонтеры - медики и байкеры

Добровольцы Липецкого медицинского колледжа помогают пенсионерам, которые вынуждены находиться в самоизоляции. Специализированный волонтерский штаб открыт в липецком отделении Общероссийского народного фронта.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Добровольцы покупают и приносят пожилым продукты, медикаменты, выгуливают домашних животных. К каждой просьбе - индивидуальный подход и адресная доставка. Уточнив все пожелания заявителя, волонтеры-медики отправляются выполнять заказ, строго соблюдая при этом инструкции по безопасности.

К волонтерам ОНФ присоединились и липецкие байкеры. Они доставляют пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья продукты и лекарства, и делают это не только в областном центре, но и выезжают и в районы.

Фото: Администрация Липецкой области
В Липецкой области начал действовать режим самоизоляции

На ежедневные дежурства выходит три экипажа, в случае экстренных вызовов привлекаются дополнительные люди. Всего в ряды добровольцев вступили 14 липецких мотоциклистов.

Глава региона Игорь Артамонов поблагодарил всех добровольцев, которые сейчас помогают самоизолированным липчанам.

- Поддержка старшего поколения важна в любое время, - отмечает Артамонов. - В сегодняшних реалиях это особенно необходимо. Пожилые люди наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции. Наша задача - окружить заботой представителей старшего поколения, обеспечить им необходимую медицинскую помощь, всемерную поддержку и внимание.

Все, кому нужна помощь волонтеров, могут обратиться по телефону горячей линии Единой диспетчерской службы: 8-800-450-48-48.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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