Москвичам разрешили покупать землю с 60-процентной скидкой

В Москве 6 апреля вступили в силу изменения в закон о землепользовании, которые позволяют москвичам выкупать землю под частными домами за 40 процентов от кадастровой стоимости. Норма позволит тем, кто арендует земельные участки у города, приобрести их в собственность по льготной цене. Об этом "РГ" сообщили в департаменте городского имущества столицы.

Изменения касаются участков под индивидуальное жилищное строительство, садоводство и ведение личного подсобного хозяйства - именно на них можно строить капитальные объекты. Такие участки обычно арендуют на городских аукционах, а после завершения строительства продолжают арендовать их по льготной цене в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости ежегодно.

Так поступает большинство москвичей, поскольку средняя кадастровая стоимость участка площадью 10 соток в Новой Москве составляет 2,7 миллиона рублей. И если раньше для выкупа земли надо было заплатить эту сумму целиком, то теперь достаточно выплатить лишь 40 процентов от нее - это 1,08 миллиона.

Воспользоваться льготой могут только физические лица. Для этого им нужно обратиться в департамент городского имущества за госуслугой "Получение земельного участка в собственность собственником здания, сооружения". Заявку можно подать онлайн на портале mos.ru. При этом за услугу не нужно платить, а по ее итогам с заявителем будет заключен договор купли-продажи.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, спрос на аренду у города участков под индивидуальное жилищное строительство стабильно растет. По сравнению с 2017 годом интерес вырос в 10 раз, подчеркивает он.