Москвичи увидят суперлуние

Жители Москвы в среду, 8 апреля, смогут наблюдать суперлуние, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наблюдать это астрономическое явление позволит ясная погода. "По двум нашим моделям прогнозируется, что погода будет ясной. С одной стороны, завидую, с другой - сочувствую. Все-таки рано проснуться придется", - сказал Вильфанд.

Суперлуние происходит, если полнолуние или новолуние совпадают с перигеем, то есть моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этот момент можно наблюдать лунный диск более крупного размера, чем обычно.

По данным Московского планетария, суперлуние состоится в среду в 05:36 мск.

По словам Вильфанда, облачность над Москвой начнет усиливаться в районе 11:00-12:00.