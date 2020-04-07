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07.04.2020 15:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На телефон 112 в Москве с вопросами о COVID-19 позвонили более 3 тысяч раз

Текст: Ирина Огилько

За первый квартал 2020 года операторы Системы 112 Москвы приняли 753,5 тыс. экстренных вызовов от населения, из них более 3 тысяч вопросов были связаны с коронавирусом. Об этом "РГ" рассказали в департаменте по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Фото: Евгений Козырев
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Более половины принятых звонков потребовало оповещения экстренных оперативных и аварийных служб, чаще всего вызывали скорую медицинскую помощь, аварийные службы комплекса городского хозяйства, ЖКХ и полицию.

В январе с вопросом о COVID-19 обратилось 9 человек, в феврале - 53. В марте же поступило более 3 тысяч звонков обеспокоенных граждан. В основном людей интересовало, где сделать обследование на коронавирус по возвращении из-за границы, как получить больничный, находясь на карантине, есть ли зараженные в районе или области.

Напомним, что всю справочную информацию по теме вируса можно получить по телефонам горячей линии по коронавирусной инфекции РФ 8-800-2000-112 (круглосуточно), департамента здравоохранения города Москвы 8 (499) 251-83-00 (круглосуточно) и 8 (495) 870-45-09 (с 8:00 до 21:00).

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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