Израильтяне вылетели спецрейсом из Москвы на родину

В ночь с шестого на седьмое апреля специальный рейс со 120 израильтянами на борту вылетел из Москвы в Израиль. Об этом сообщили в пресс-службе главы МИД еврейского государства Исраэля Каца. Это граждане, которые не успели вернуться на родину регулярными или чартерными рейсами.

"Осуществление этого рейса потребовало тесного взаимодействия между различными ведомствами РФ и Израиля", - цитирует ТАСС заявление. Сейчас власти Израиля работают над тем, чтобы помочь своим гражданам, находящимся в других странах, вернуться на родину.

Ранее канцелярия главы правительства еврейского государства сообщила, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора договорились об организации авиарейсов между двумя странами для возвращения граждан домой.

По последним данным, на территории Израиля коронавирусом заразились 8,6 тысячи человек, скончались - 56. Минздрав страны уточняет, что состояние 141 пациента оценивается как тяжелое, 107 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 585 заболевших выздоровели и покинули больницы. Отметим, что первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля.