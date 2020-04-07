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07.04.2020 09:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Владимиром создан первый в РФ экспресс-тест на COVID-19

Текст: Анна Скудаева
Первый отечественный экспресс-тест на наличие коронавируса разработала работающая во Владимирской области фармацевтическая компания. Изобретение позволит более чем втрое увеличить число исследований в лабораториях.

Биофармацевтическая компания "Генериум", расположенная в поселке Вольгинский Петушинского района Владимирской области, и ООО "Медико-биологический союз" разработали и зарегистрировали в Росздравнадзоре первый в России экспресс-тест на наличие COVID-19.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщает администрация региона, это первый отечественный инновационный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94 процентов определить наличие у пациента коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку.

- В тест-системе "Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин" использован метод петлевой изотермальной амплификации. Его использование позволяет сократить время анализа более чем в три раза и снижает возможность перепутывания образцов за счет сокращения количества стадий предварительной подготовки, - поясняют власти.

Жители региона встретили появление отечественного теста с большим воодушевлением.

- Это настоящий прорыв! Быстрое выявление случаев заражения имеет огромное значение для победы над COVID-19. Появляется возможность оперативно блокировать его распространение, тем более что и обсерваторы, и инфекционные отделения у нас готовы к приему пациентов, - прокомментировал появление разработки глава региона Владимир Сипягин.

В ближайшие дни во Владимире планируют открыть инфекционный госпиталь на базе 6-й горбольницы. В регион ожидается поставка 97 аппаратов искусственной вентиляции легких, предоставленных благотворительными организациями.

По данным на 6 апреля, во Владимирской области было зарегистрировано 5 случаев Covid-19. Как уточнили в Роспотребнадзоре, случаи заболевания подтверждены во Владимире, Муроме, Петушках и Коврове. Один из зараженных скончался.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область COVID-19. Мы справимся!

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