Получить сведения о недвижимости стало проще

Кадастровая палата обновила онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН (Единого госреестра недвижимости).

Как сообщает ведомство, у сервиса появился альтернативный способ оплаты получаемой выписки. Это нововведение стало возможным благодаря интеграции онлайн-сервиса Кадастровой палаты с универсальной платформой электронных и мобильных платежей "МОБИ.Деньги" (сервис "Оплата госуслуг"). При оплате через сервис "Оплата госуслуг" формируется извещение об операции с использованием электронного платежа, содержащее назначение и сумму платежа, сумму комиссии, данные получателя платежа и плательщика, а также другие реквизиты, и отправляется на электронную почту заявителя.

"Теперь пользователь может выбрать несколько видов выписок для одного объекта недвижимости, скачивать и просматривать документы. Владелец недвижимости может формировать заказ по принципу "интернет-магазина": добавлять или удалять объекты недвижимости или выписки", - пояснил начальник управления проектирования и разработки информационных систем Федеральной кадастровой палаты Алексей Буров.

В ближайших планах - подключение к сервису всех регионов страны. Сейчас онлайн-сервис работает в 51 регионе, которые перешли на Федеральную государственную информационную систему ведения ЕГРН (ФГИС ЕГРН). В октябре в пилотном режиме к сервису была подключена Калужская область. До конца года на ФГИС ЕГРН планируется перевести остальные регионы страны. Первыми в этом году к ФГИС ЕГРН будут подключены Москва и Московская область.