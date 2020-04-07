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07.04.2020 17:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ракова: Около 1700 человек лечатся от коронавируса дома

Текст: Любовь Проценко
Около 1700 человек лечатся от коронавируса дома. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы видим, далеко не у всех пациентов с коронавирусом болезнь протекает в тяжелой форме. Таким мы предлагаем пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий. Врачи круглосуточно находятся в доступе для консультаций с пациентом. С момента запуска проекта медики провели более 7 тысяч удаленных консультаций, - пояснил она.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Напомню, онлайн-консультации стали доступны пациентам с диагнозом COVID-19 с 23 марта. Врачи, используя видеосвязь, дистанционно оценивают состояние больного, отвечают на его вопросы и дают рекомендации.

Телемедицинские консультации делают лечение москвичей в домашней обстановке удобным и позволяют врачам дистанционно следить за их состоянием. В ходе консультации врачи пользуются электронной медицинской картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС. Это позволяет оценить анамнез больного, при необходимости сделать назначения и скорректировать терапию.

Если у пациента отсутствуют симптомы тяжелого течения заболевания, и он не относится к группе риска (жители старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные), врач скорой помощи информирует пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 о возможности дистанционного наблюдения. Для получения консультаций необходимо пройти регистрацию на специализированной платформе сайта Департамента здравоохранения города Москвы. Если в процессе консультации будет зафиксировано ухудшение состояния пациента, врач принимает решение о проведении очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи.

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