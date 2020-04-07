Ракова: Врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций для пациентов с коронавирусом

Москвичи с подтвержденным коронавирусом, которые переносят болезнь в легкой форме, сейчас лечатся дома и консультируются с врачами в режиме онлайн. По последним данным, которые привела заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, таких пациентов в Москве уже 1700. Им круглосуточно помогают специалисты Центра телемедицины, развернутого в самой большой в России школе, что на территории ЗИЛа. В каких условиях работают медики, могли увидеть журналисты.

Телемедицинские консультации для больных коронавирусом, согласившихся лечиться в домашних условиях, в Москве проводят с 17 марта. В тестовом режиме служба работала на базе поликлиники № 5 в Даевом переулке. С 1 апреля специалистов перевели в школу № 548 на проспекте Лихачева. Здесь на двух этажах развернули специализированный центр телемедицины, который работает в формате 24/7. Смахивает на колл-центр крупного банка. Правда, трудятся здесь врачи. В основном терапевты. Всего более 200 человек. Выходят в две 12-часовые смены: дневную и ночную. Затем два дня отдыхают и снова в бой. В каждом кабинете смонтировано по 8-10 рабочих мест - больше не позволяют разместить площади. Да и правила профилактики соблюдать тоже нужно. Поэтому врачи сидят в масках и в отдельных кабинках со стеклянными стенками, с шумо и звукоизоляцией. Соблюдена и рекомендованная специалистами дистанция в полтора - два метра.

"Каждую смену начинаю с ознакомления со списком пациентов, которых нужно проконсультировать. Обычно от 20 до 30 человек. Моя задача - записать со слов больного температуру его тела, оценить симптомы и внешнее состояние, - рассказала "РГ" врач-терапевт Анна Гвоздева. - Чувствуют себя по большей части удовлетворительно. Иногда жалуются на боль в горле, кашель и температуру до 38 градусов. Если она поднимается выше 38,5, да еще добавляется одышка, это повод для беспокойства".

Бывает, что людям становится хуже, тогда врачи-консультанты вызывают скорую, и она уже отвозит в больницу.

Врачей в центре пока хватает, но, если потребуется, на помощь готова прийти новая группа медиков. Пациентов же, по словам Гвоздевой, меньше день ото дня не становится. Все - разные. Есть и старше 65 лет, и среднего возраста, и даже младше годика. Общаются с больными в основном по видеосвязи с помощью смартфона или компьютера. Многим организовать дистанционный сеанс помогают родственники. Если же подходящей техники нет, врачи просто разговаривали по сотовому или стационарному телефону. В этом случае домой чаще приходит врач, поскольку важно не только слышать, но и видеть пациента.

По словам врачей, некоторые больные напуганы, переживают, как перенесут инфекцию. В таких случаях терапевтам приходится брать на себя и роль психологов, отмечает руководитель центра Андрей Тяжельников.

"В среднем одна консультация длится 13-15 минут, но, если нужно, и больше, - объяснил Тяжельников. - Консультируя пациентов, врачи могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС. Поэтому мы в состоянии оценить не только как протекает сама инфекция, но знаем о сопутствующих патологиях, - добавил он. - При необходимости можно сделать специальные назначения, скорректировать ту терапию, которую человек получает".

Бывает, что назначенные препараты вызывают побочные действия. Об этом по онлайн-связи говорят сами пациенты. Тогда лекарства заменяют другими или останавливают их прием. Случается и так, что пациенты настаивают на лечении в больнице. Врачи-операторы объясняют: стационары перегружены, поэтому, если нет серьезных симптомов, лучше остаться дома и тем самым освободить место тяжелому больному в больнице.

Эффект от телемедицины, отмечают врачи, уже ощутим. Не исключено, что после пандемии аппаратура и наработанный опыт телемедицинского центра пригодятся для столичных поликлиник и больниц. Хотя дистанционные консультации с врачами в некоторых клиниках используют и сейчас.