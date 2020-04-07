Регионы ЦФО попали в топ-3 рейтинга комфортности городской среды

В топ-3 регионов, успешно создающих комфорт в городах, вошли Московская, Калужская и Тульская области.

Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году, сообщается на сайте ведомства.

Первое место второй год удерживает Московская область, набравшая 87 баллов из 132 возможных. Вслед с небольшим отрывом идут Калужская (86 баллов) и Тульская (84 балла) области. Всего в рейтинге - 84 региона России за исключением Москвы, не получающей средства из федерального бюджета на программы по улучшению городской среды.

По данным Минстроя РФ, по сравнению с 2018 годом свои позиции в рейтинге улучшили 25 регионов. В том числе, Калужская, Тверская, Ивановская, Воронежская и Липецкая области ЦФО.

В прошлом году количество критериев, по которым оценивался успех в реализации проекта, увеличился с 28 - в 2018 году - до 35. В частности, учитывались умение муниципальных властей синхронизировать различные программы по благоустройству, оценка изменений жителями, создание центров компетенций, реализация проекта "Умный город" и другие.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, в прошлом году в стране по нацпроекту "Жилье и городская среда" было благоустроено более семи тысяч общественных пространств и 15 тысяч дворов. Министр отметил также, что новые благоустроенные территории становятся точками притяжения людей, и к тому же дают импульс развитию городского пространства.

- Рейтинг позволяет не только Минстрою, но и самим регионам комплексно оценить проведенную за год работу по формированию комфортной городской среды. Его результаты - хорошая мотивация для субъектов. Отстающие регионы видят свои слабые места и понимают, в каком направлении следует работать. Регионы-лидеры, в свою очередь, получают дополнительную мотивацию сохранять ведущие позиции, - отметил замглавы Минстроя России Максим Егоров.