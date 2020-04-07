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07.04.2020 17:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Регионы ЦФО попали в топ-3 рейтинга комфортности городской среды

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В топ-3 регионов, успешно создающих комфорт в городах, вошли Московская, Калужская и Тульская области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году, сообщается на сайте ведомства.

Фото: iStock
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах

Первое место второй год удерживает Московская область, набравшая 87 баллов из 132 возможных. Вслед с небольшим отрывом идут Калужская (86 баллов) и Тульская (84 балла) области. Всего в рейтинге - 84 региона России за исключением Москвы, не получающей средства из федерального бюджета на программы по улучшению городской среды.

По данным Минстроя РФ, по сравнению с 2018 годом свои позиции в рейтинге улучшили 25 регионов. В том числе, Калужская, Тверская, Ивановская, Воронежская и Липецкая области ЦФО.

В прошлом году количество критериев, по которым оценивался успех в реализации проекта, увеличился с 28 - в 2018 году - до 35. В частности, учитывались умение муниципальных властей синхронизировать различные программы по благоустройству, оценка изменений жителями, создание центров компетенций, реализация проекта "Умный город" и другие.

Фото: iStock
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По словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, в прошлом году в стране по нацпроекту "Жилье и городская среда" было благоустроено более семи тысяч общественных пространств и 15 тысяч дворов. Министр отметил также, что новые благоустроенные территории становятся точками притяжения людей, и к тому же дают импульс развитию городского пространства.

- Рейтинг позволяет не только Минстрою, но и самим регионам комплексно оценить проведенную за год работу по формированию комфортной городской среды. Его результаты - хорошая мотивация для субъектов. Отстающие регионы видят свои слабые места и понимают, в каком направлении следует работать. Регионы-лидеры, в свою очередь, получают дополнительную мотивацию сохранять ведущие позиции, - отметил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Экономика ЖКХ Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минстрой Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область ЦФО Тульская область ЦФО Тверская область ЦФО Ивановская область ЦФО Воронежская область

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