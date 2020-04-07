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07.04.2020 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Туберкулезный диспансер в Раменском обокрали на 1,2 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Странный объект для кражи выбрали трое молодых людей. В подмосковном Раменском они обокрали туберкулезный диспансер на сумму 1,2 миллиона рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в дневное время злоумышленники зашли в помещение медицинского учреждения на улице Махова, поднялись на второй этаж, проникли в серверную комнату, откуда похитили 4 сетевых коммуникатора.

Фото: iStock
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Эта аппаратура - не лечебная, а, так сказать, офисная. Сетевые коммуникаторы приобретались для осуществления проекта по переходу на электронные листки нетрудоспособности.

Полицейские задержали троих воров - 20-летнего жителя Москвы и двоих жителей Подмосковья 21 и 26 лет. Взяли их по местам проживания. Выяснилось, что один из задержанных ранее работал электриком в здании диспансера. Все дорогостоящее оборудование уже возвращено полицейскими в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Пока фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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