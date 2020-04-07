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07.04.2020 12:16
Проект: В регионах

В Липецкой области выделят 100 миллионов на поддержку семей

В Липецкой области поддержат семьи с детьми, пострадавшие от пандемии коронавируса. На эти цели выделят 100 миллионов рублей из резервного фонда. Как сообщили в администрации области, региональные власти помогут тем семьям, которые в период самоизоляции оказались в сложной финансовой ситуации. Глава региона Игорь Артамонов провел совещание на эту тему.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- В первую очередь надо помочь семьям с детьми, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, - подчеркнул он. - Мы должны быстро оказать меры региональной поддержки людям, оказавшимся в сложной материальной ситуации, а потом подоспеют федеральные меры. Мы выделим из резервного фонда области 100 миллионов рублей для выплаты социальных пособий таким семьям. Поручаю в сжатые сроки проработать механизм выделения средств и критерии их получения, - обратился Артамонов к подчиненным.

Фото: Администрация Липецкой области
Липчанам в самоизоляции помогают волонтеры - медики и байкеры

Начальнику регионального управления социальной защиты населения Сергею Орусю поручено разработать все возможные варианты поддержки малообеспеченных семей.

- Территориальные центры социальной защиты населения Липецкой области принимают звонки от граждан по вопросам первичного предоставления мер соцподдержки. Подать заявление можно через портал госуслуг или электронную почту. Появится также канал по приему обращений через мессенджер WhatsApp, - рассказал Сергей Орусь.

На заседании также прозвучало, что липчане задают много вопросов и о ситуации с трудовыми правами. Руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова отметила, что за неделю на горячую линию инспекции поступило более 1400 звонков, принято 492 обращения. Более десяти предостережений выписано предприятиям и организациям региона. По номерам "горячей линии" 8 (4742) 36-02-03 и 8 (4742) 34-66-23 можно сообщить обо всех нарушениях в данной сфере.

Люди, которые официально не работают, не являются пенсионерами или индивидуальными предпринимателями, могут встать на учет как безработные. Со 2 апреля в центрах занятости заявления принимают дистанционно, за это время поступило более 460 обращений. По закону решение о назначении выплат принимается в течение 10 дней. На пособие могут рассчитывать только те, кто потерял работу менее полугода назад, и был официально трудоустроен. Сообщения от жителей принимаются по телефону горячей линии управления труда и занятости Липецкой области: 8 (4742) 22-15-60.

Фото: Администрация Липецкой области
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Помимо мер социальной поддержки, на заседании обсудили и помощь малому бизнесу, который оказался наиболее уязвим в сложившейся ситуации. Налоговые льготы, приостановка платежей и отчетности, а также ряд других мер, предусмотренных постановлением правительства России - все это будет предоставлено липецким предпринимателям. Кроме того, решат и самый острый вопрос для малого бизнеса - арендные платежи владельцам помещений рекомендовано сократить или ввести арендные каникулы.

По вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами можно обращаться на горячую линию центра "Мой бизнес": 8-800-301-76-75, она работает с 9 до 19 часов. Также обращения, связанные с коронавирусной инфекцией и ограничительными мерами, принимают круглосуточно в единой диспетчерской службе Липецкой области. Позвонившим по номеру 8-800-450-48-48 помогут сориентироваться по всем вопросам.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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