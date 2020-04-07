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07.04.2020 09:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина

Текст: Любовь Проценко

Как сообщили в Объединении административно-технических инспекций Москвы, семерых больных коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, оштрафовали и поместили в обсервационные центры.

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То, что они нарушили порядок лечения на дому, было установлено с помощью технических средств, отметили в ведомстве.

В ОАТи напомнили, что в Москве жителям после оформления согласия на строгий домашний карантин разрешено лечиться дома, но только при легкой форме коронавирусной инфекции и находясь под наблюдением врачей. Всем им были разъяснены правила прохождения лечения на дому и то, что они должны соблюдать строгий карантин вплоть до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус.

"Несмотря на это эти граждане, даже зная о своем диагнозе, нарушили карантин и подвергли риску здоровье окружающих", - сказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

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