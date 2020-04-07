В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина

Как сообщили в Объединении административно-технических инспекций Москвы, семерых больных коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, оштрафовали и поместили в обсервационные центры.

То, что они нарушили порядок лечения на дому, было установлено с помощью технических средств, отметили в ведомстве.

В ОАТи напомнили, что в Москве жителям после оформления согласия на строгий домашний карантин разрешено лечиться дома, но только при легкой форме коронавирусной инфекции и находясь под наблюдением врачей. Всем им были разъяснены правила прохождения лечения на дому и то, что они должны соблюдать строгий карантин вплоть до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус.

"Несмотря на это эти граждане, даже зная о своем диагнозе, нарушили карантин и подвергли риску здоровье окружающих", - сказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.