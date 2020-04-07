В Москве ввели мораторий на проверки бизнеса

Все плановые проверки в имущественно-земельной сфере в Москве отложены до конца режима самоизоляции, то есть до 1 мая. Об этом сообщили в экономическом оперативном штабе столицы.

"Всего в этом году запланировано 120 контрольных мероприятий, но до 1 мая Госинспекция по недвижимости не будет их проводить", - подчеркнули в штабе.

Мера призвана сократить административную нагрузку на малый и средний бизнес, который в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса, и так несет потери.

При этом в исключительных случаях проверки все же могут быть проведены. К примеру, если существует угроза жизни и здоровью людей. В таком случае могут проверять объекты самостроя, заброшенные здания и другие.