В Подмосковье 67 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Московской области коронавирусом заразились 67 человек, сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

Большинство новых больных - в возрастной категории от 39 до 64 лет. Также COVID-19 выявили у 23 пациентов от 22 до 39 лет и у 16 пенсионеров 65-88 лет. Заражению подверглись также трое детей, двое из которых - младенцы.

Напомним, что на данный момент в Подмосковье отмечено 454 случая COVID-19. За время пандемии в регионе 11 человек скончались, 50 пациентов полностью вылечились.