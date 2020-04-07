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07.04.2020 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Смоленске стая собак разгрызла автомобиль

Текст: Антон Валагин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Смоленске стая дворняг, пытаясь добраться до спрятавшегося в моторном отсеке кота, разгрызла иномарку, припаркованную в Рабочем переулке. Видео и фото с места происшествия появились в Сети.

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- Собак было восемь штук, здоровые - размером почти с овчарку. Загнали дворового кота в моторный отсек припаркованного Peugeot. После чего передняя часть машины была практически уничтожена. Отгрызли пластиковое крыло и подкрылок. Когда я выбежал с трубой, чтобы разогнать стаю, они уже принялись за бампер и второе крыло. Одна из собак залезла под машину и пыталась оторвать защиту двигателя (тоже пластик), - пишет очевидец.

Разогнав дворняг, он вызвал полицию. Стая возвращалась к машине трижды. Хозяин Peugeot узнал о случившемся только утром.

В УМВД Смоленска подтвердили, что к ним поступило сообщение об умышленном повреждении автомобиля. Участковый проводит проверку инцидента.

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