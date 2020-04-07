В Брянской области под угрозой заражения COVID-19 оказались 89 прихожан

Число инфицированных коронавирусом в Брянской области может возрасти до 102 человек, сообщил на брифинге глава региона Александр Богомаз. Подавляющее большинство из них, 89 человек, являются прихожанами Российской церкви христиан веры евангельской "Пробуждение".

- Официально у нас 56 заразившихся. Еще у 46 шести наличие вируса подтверждено двумя тестами Роспотребнадзора, но окончательного заключения из лаборатории "Вектор" пока нет, - рассказала пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова.

В марте несколько брянских евангелистов совершили паломническую поездку в Испанию. Вернувшись на родину, они, не предупредив братьев по вере, приняли участие в религиозном собрании. Его предваряло общее мытье в бане.

- Круг контактов возможных инфицированных определен. Это более 300 человек - спасибо оперативно сработавшей полиции. Все контактеры помещены на карантин и находятся под наблюдением врачей, - рассказала Старовойтова.

Вместе с брянцами в Испанию ездили и представители Смоленской области.