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07.04.2020 10:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дальневосточные верфи возобновили работу после нерабочей недели

Текст: Татьяна Дмитракова

С 7 апреля после недельного перерыва Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре возобновил выполнение оборонных и гражданских заказов. Временная приостановка работы была связана с мерами профилактики коронавирусной инфекции.

Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
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- Накануне на заводе прошла полная санитарная обработка производственных площадей и офисных помещений, - сообщила пресс-секретарь предприятия Марина Радаева. - Установлен особый режим деятельности. Например, рабочий день для разных категорий сотрудников теперь начинается с получасовым интервалом, его окончание также разнесено по времени.

На контрольных пунктах пропуска на территорию завода установлены тепловизоры, фиксирующие температуру тела человека. При входе в помещения работники обязаны надевать индивидуальные средства защиты и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Служба управления персоналом еще на минувшей неделе согласовала списки сотрудников, которых запрещено привлекать к работе. В "группе риска" - заводчане старше 65 лет, беременные женщины, а также лица, имеющие хронические заболевания.

По информации администрации Хабаровска, начали производственную деятельность ремонтно-эксплуатационная база флота, Хабаровский судостроительный завод, 179-й судоремонтный завод и другие крупные предприятия.

В Приморском крае также возобновили работу заводы, входящие в состав Объединенной судостроительной корпорации. При этом, по данным краевой федерации профсоюзов, в "Центре судоремонта "Дальзавод", на "30-м судоремонтном заводе" и некоторых других предприятиях сотрудники старше 65 лет отправлены на двухнедельный больничный.

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