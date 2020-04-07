На Дальнем Востоке очень хорошо понимают, что напряженности на рынке труда вряд ли удастся избежать. Напомним, Минтруд РФ направит субъектам субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение этой напряженности. Задача региональных властей - разработать соответствующую программу. Например, в Хабаровском крае на ее реализацию будет выделено около 70 миллионов рублей. Предполагаемая численность участников программы - 633 человека.

Выделенные деньги пойдут в основном на обеспечение временной занятости. Речь идет о людях, находящихся под риском увольнения в связи с введением режима неполного рабочего дня, временной приостановкой работ, предоставлением отпусков без сохранения зарплаты, планируемым высвобождением.

- В эти периоды, когда наступят тяжелые времена, они смогут выполнять определенные виды работ, получая за это заработную плату. Речь идет в том числе и об общественно-полезном труде. В этом случае краевые власти финансово помогут предприятиям, предоставив субсидии на частичную оплату труда работников, - отметили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Краевые власти финансово помогут предприятиям, предоставив субсидии на частичную оплату труда работников

Вторым важным направлением будет стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных вакансий для трудоустройства таких же безработных.

Как действуют предприниматели, чтобы спасти свое дело и, главное - возможность выплачивать зарплату сотрудникам?

Некоторые изворачиваются и хитрят - лишь бы не закрыли. Например, магазины инструментов скупают в онлайн-магазинах пеленки и подгузники. Эти детские товары входят в утвержденный правительством перечень товаров первой необходимости.

Но чаще предпринимателям приходится идти на перепрофилирование бизнеса. Директор компании "Верена-мебель" из Владивостока Виктор Липатов перевел швейные цеха своего производства на пошив медицинских масок. Это была инициатива самого предпринимателя: в условиях подешевевшего рубля и эпидемии коронавируса мебель - не тот вид продукции, которую срочно покупают потребители. Он перевел административный аппарат компании на удаленную работу, в цехе оставил швей, закройщиков, технологов. Нашел ткань высшей категории черного и белого цветов, предназначенную для пошива школьной формы.

- Начинали с 700 масок в день, думаю, готовы выпускать 2,5 тысячи ежедневно, - уверен Виктор.

Однако, по его словам, это временный вариант, его можно рассматривать лишь как способ удержаться на плаву и бизнесом происходящее назвать трудно.

В некоторых случаях нынешняя ситуация стала поводом, чтобы заняться предоставлением новых услуг. Так, профессиональный организатор пространства хабаровчанка Анна Чернышова предлагает потратить появившееся у людей на самоизоляции свободное время на то, чтобы навести дома красоту. Она ввела услугу - онлайн-консультации.

- В течение часа я даю клиентам рекомендации. Помогаю правильно использовать пространство квартиры, чтобы не тратить массу времени на уборку, а просто поддерживать порядок.

А кого-то эти недели сподвигли на то, чтобы сделать в своей работе то, до чего раньше не доходили руки. В одной из хабаровских сетей книжных магазинов буквально за несколько дней запустили сайт для выбора литературы и заказа доставки книг. Раньше это можно было сделать лишь через страничку в социальных сетях или обратившись за дистанционной консультацией к продавцам.

- Читайте! Это проверенное лекарство от многих проблем, - призывают хозяйки магазина Анастасия Трендберг и Светлана Костылева со своей странички в Instagram. - Поможем выбрать, соберем и привезем к вам - оставайтесь дома.

Якутия

Гастарбайтеров не ждут на стройках

Власти республики в этом году ждут помощи от студенческих отрядов. Для них фронт работы огромен. "Стройки останавливать не будем, - заявил глава республики Айсен Николаев. В Якутии запущено несколько ипотечных программ, тысячи семей нужно переселять из ветхих домов.

Из-за закрытия границ в регион не смогут попасть около трех тысяч иностранных работников, на которых рассчитывали строительные компании. Их будут заменять студентами и другими желающими устроиться на стройки. Для этого предполагается в кратчайшие сроки наладить подготовку рабочих кадров такого профиля.

- Сейчас крайне важно сохранить рабочие места и поддерживать функционирование строительных организаций. Поэтому правительство республики будет оказывать адресную помощь гражданам, которые планируют переезд внутри региона для устройства на работу в сфере строительства. Молодым специалистам поможем устроиться на стажировку, - заявил вице-премьер Кирилл Бычков.