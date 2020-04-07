Магаданские учителя сочинили "Песню на удаленке"

Песню для своих учеников, по которым очень соскучились, сочинили учителя магаданской гимназии №13.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции учебное заведение, как и другие российские школы, работает дистанционно. Композиция, которую исполняют сразу несколько учителей, призвана подбодрить детей в это время. За основу была взята знакомая многим "Песенка о хорошем настроении". Находчивые педагоги написали новые слова и превратили ее в "Песню на удаленке".

"Если невозможно выйти вам из дома и на карантине нету сил сидеть, вы услышьте голос, голос наш знакомый и, решая наши тесты, сможете подпеть", - такими словами начинают свое музыкальное обращение к ученикам исполнители.

Видео-клип с выступлением учителей разместили на YouTube. Ролик быстро набрал массу положительных откликов. Привет педагогам шлют и выпускники прошлых лет, и родители школьников, которые утверждают, что во время карантина стали понимать, каково учить детей.

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