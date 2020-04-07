Приамурье временно прекратило экспорт сои в Китай

Министр сельского хозяйства Амурской области сообщил о том, что регион прекращает экспортировать сою в Китай.

-Есть решение не только на уровне Российской Федерации, но и на уровне стран СНГ- до июня запретить вывоз сои в КНР. Она должна быть переработана либо на местных предприятиях, либо использована на внутреннем рынке страны,- сказал Олег Турков журналистам на пресс-конференции..

Глава минсельхоза считает, что это решение не должно создать серьезных проблем для производителей бобовой культуры и ее экспортеров.

По его мнению, вся амурская соя будет реализована в России.

По данным Амурстата, в 2019 году основная сельскохозяйственная культура региона была посеяна в Приамурье на площади 857, 1 тысяч гектаров. В прошлом году ее урожай составил 855 тысяч тонн.