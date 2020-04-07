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07.04.2020 05:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Три жителя Сахалинской области вылечились от коронавируса

Текст: Дина Непомнящая

Трех человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, готовят к выписке сахалинские врачи. Контрольные тесты показали отсутствие вируса в организме пациентов.

В Приамурье выздоровела первая заболевшая COVID-19

- Буквально несколько минут назад министр здравоохранения Владимир Ющук вместе с главным санитарным врачом Ольгой Фунтусовой принесли хорошие новости, - сообщил на своей странице в Instagram глава области Валерий Лимаренко.

Ранее один из жителей островного региона уже поборол болезнь. Таким образом полностью вылечиться от нового вируса смогли четверо сахалинцев. Еще двое продолжают лечение.

Валерий Лимаренко поручил премировать медиков, которые смогли добиться таких хороших результатов.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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Буквально несколько минут назад министр здравоохранения Владимир Ющук вместе с главным санитарным врачом Ольгой Фунтусовой принесли хорошие новости - трое из пяти больных коронавирусом излечились. Таким образом, уже 4 человека на Сахалине смогли побороть болезнь. Говорю большое спасибо нашим врачам за самоотверженный труд и правильную тактику лечения!

Публикация от Валерий Лимаренко (@limarenko_official)

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область COVID-19. Мы справимся! Распространение коронавируса COVID-19

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