Три жителя Сахалинской области вылечились от коронавируса

Трех человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, готовят к выписке сахалинские врачи. Контрольные тесты показали отсутствие вируса в организме пациентов.

- Буквально несколько минут назад министр здравоохранения Владимир Ющук вместе с главным санитарным врачом Ольгой Фунтусовой принесли хорошие новости, - сообщил на своей странице в Instagram глава области Валерий Лимаренко.

Ранее один из жителей островного региона уже поборол болезнь. Таким образом полностью вылечиться от нового вируса смогли четверо сахалинцев. Еще двое продолжают лечение.

Валерий Лимаренко поручил премировать медиков, которые смогли добиться таких хороших результатов.

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