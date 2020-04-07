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07.04.2020 19:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ДВФУ придумали план быстрого перехода школ на дистанционное обучение

Текст: Мария Агранович
Не секрет, что многие школы сегодня с трудом справляются с переходом на дистанционное обучение. Но делать это надо, и делать быстро. В Дальневосточном федеральном университете разработали специальный "кейс" для школьных руководителей и получили фактически стопроцентную явку на онлайн-уроках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- У нас в ведении департамента довузовского образования - четыре школы, с 1 по 11 класс. Дома сегодня сидят 1800 наших учеников и 158 учителей, - рассказывает проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ Елена Харисова. - И нужно признать, что далеко не все оказались готовы к дистанту.

Фото: iStock
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Итак, каков рецепт?

1. Группа "быстрого реагирования". Это команда из директора, завуча, методистов и родителей, которая проводит ежедневные совещания и принимает оперативные решения по проблемным вопросам. Для связи эксперты из ДВФУ рекомендуют использовать платформу Zoom.

2. Технический ресурс. Нужно оценить, у всех ли учителей и учеников есть необходимые гаджеты, не "падает" ли интернет-связь.

3. Мониторинг возможных образовательных платформ, выбор самых удобных для большинства.

- Мы выбрали четыре "якорных ресурса": Яндекс.учебник, РЭШ, Сдам ГИА, Учи.ру. Эл.жур мы используем как основной информационный ресурс. Уроки, консультации ведутся на платформе Zoom, потому что детям обязательно нужна обратная связь и это основной инструмент работы учителя, - комментирует Елена Харисова.

4. Онлайн-педсовет, где можно протестировать разные образовательные платформы, придумать алгоритм режима проведения уроков, оценивания и т.д.

Фото: iStock
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5. Родительское собрание в каждом классе в формате видеоконференции

6. Пробные уроки (на каникулах или в выходные), чтобы снять часть вопросов.

7. Четкое расписание на неделю вперед.

8. Графичные и понятные инструкции для всех участников процесса

- Проблема в том, что пока еще подводят наши ключевые платформы - периодически зависают, - делится Елена Харисова. - И тогда очень хочется нарушить регламенты, уйти работать в почту, в соцсети. Учительские чаты в мессенджерах иногда буквально "горят". Но отмечу высочайшую мобилизацию учителей. Сегодня они наши "воины света".

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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