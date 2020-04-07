В Якутии представлен к награде полицейский, задержавший убийцу

Оперуполномоченный уголовного розыска Алексей Дьяконов, с риском для жизни задержавший в Якутске вооруженного преступника, представлен к высокой государственной награде.

Как сообщила пресс-служба МВД Якутии, такое решение принял министр Владимир Прокопенко.

Напомним, 29 марта в частном доме в Якутске были обнаружены тела четырех человек, в том числе двух детей с признаками насильственной смерти. Местонахождение 29-летнего подозреваемого в расправе над семьей полицейские установили в кратчайшие сроки. Когда оперативники окружили дом, где он находился, мужчина попытался скрыться, выпрыгнув из окна. Однако его настиг майор полиции Алексей Дьяконов.

Преступник был вооружен ножом, активно сопротивлялся и нанес полицейскому ранение в левую руку. Тем не менее, Дьяконов задержал его, после чего обратился за медицинской помощью.