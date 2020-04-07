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07.04.2020 07:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье ликвидировали пожар на территории нацпарка "Земля леопарда"

Текст: Ольга Журман

Госинспекторы национального парка "Земля леопарда" сумели потушить крупный пожар, вспыхнувший на юге Приморского края, сообщил "РГ" начальник отдела по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

Фото: iStock
В Приморье котенок леопарда спасся от лесного пожара

От огня пострадало около двух тысяч гектаров полей, в том числе 120 га природной охраняемой территории у мыса Гамова. С ЧП боролись 25 человек в сложных условиях.

- Работать приходилось практически против ветра, который достигал скорости 20 метров в секунду. Из-за этого огонь быстро распространился. Приступив к ликвидации в 11 часов, пожар локализовали в 16:00, а к 22:00 окончательно его потушили, - рассказывает заместитель директора нацпарка Евгений Стома.

Причиной возгорания стал поджог со стороны автомобильной дороги. Подобное происходит в регионе почти каждую весну. Одна искра может привести к гибель огромного количества животных и растений, в том числе - краснокнижных.

С конца марта на "Земле леопарда" объявлен пожароопасный период. Специалисты нацпарка ведут мониторинг лесных пожаров.

Происшествия ЧП Пожары Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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