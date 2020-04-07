В Приморье начали дезинфицировать такси и автобусы

Со вторника во Владивостоке начали дезинфицировать общественный транспорт - для такси и автобусов в столице Приморья заработали пункты санитарной обработки - мойки, где машины обрабатывают дезинфицирующим средством. По информации правительства Приморья, всего в городе будет 28 таких пунктов.

Специалисты будут проводить дезинфекцию городских автобусов и такси. Перевозчиков, в свою очередь, обяжут обеспечить обеззараживание салона и кузова автомобиля ежесуточно.

Следить за выполнением предписаний будут с помощью специального мобильного приложения, к которому будут иметь доступ сотрудники специальных автомоек и Госавтоинспекции.

Как пояснил министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук, сотрудники автомойки будут фотографировать государственный номер автомобиля, заносить информацию в единую базу. Сотрудники ГИББД, в свою очередь, в этом же приложении смогут увидеть, когда такси или автобус проходили санобработку. История будет храниться в единой базе данных.

Первые пункты санитарной обработки общественного транспорта в ближайшее время начнут работать во всех крупных городах Приморья. Позже этот опыт планируется распространить на все муниципалитеты края.

На пунктах- санитарной обработки будут использоваться щелочные, спиртовые, хлоросодержащие средства и перекись.

- Предпринятые меры направлены на сохранение здоровья наших автомобилистов и их пассажиров, поэтому можем только приветствовать, - заявил руководитель Ассоциации независимых перевозчиков Приморского края Евгений Мартыненко.