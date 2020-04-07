В Приморье отложили введение системы смс-пропусков

В Приморском крае отложили внедрение электронной системы пропусков, введение которой анонсировали 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Предполагалось, что пропусками для людей, которые продолжают ходить на работу во время режима полной самоизоляции, будет служить смс-сообщение от регионального портала государственных услуг. Однако, большинство из тех, кто захотел ночью и сегодня в первой половине дня получить смс, не смогли этого сделать: значительную часть времени сайт не отвечал на запросы. Жалобы поступали и на то, что организации заявителя нет в списке.

Министр цифрового развития и связи Сергей Максимчук пояснил, что сейчас система дорабатывается.

- На данный момент было более 100 тысяч посещений регионального портала госуслуг и порядка 10 тысяч смс-пропусков было выпущено. Мы сейчас дорабатываем систему, отлаживаем процессы. Принято решение, что наличие смс-пропуска не является обязательным. Граждан, которые не смогут показать его сотрудникам правоохранительных органов, не будут наказывать. Не планируется применять к ним никаких штрафных санкций, - пообещал он.

Сейчас, согласно постановлению правительства, людям, которые продолжают ходить на работу, при себе достаточно иметь паспорт и справку с места работы.

Сергей Максимчук заверил, что работу над системой электронных пропусков продолжат.

- Она будет запущена в полном объеме только при соответствующем решении оперативного штаба в случае необходимости. Пока такой необходимости нет, - подчеркнул он.

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