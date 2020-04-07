В провинции Хэйлунцзян разом запустили несколько сотен проектов

В Харбине состоялась церемония централизованного запуска строительства сотен крупнейших проектов по всей провинции.

В 13 городах и районах приступили к работам по 518 проектам. Как отметил секретарь комитета КПК, начальник Постоянного комитета ВСНП провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй, в этом году общее число проектов на 390 больше, чем в предыдущем. Общий объем инвестиций превысил дин триллион юаней, а завершенные инвестиции по годовому плану - 250 миллиардов юаней, что почти в два раза больше по сравнению с показателями 2019-го.

В прошлом году по программе "Сотни крупнейших проектов в провинции Хэйлунцзян" осуществлены инвестиции в размере 132,5 миллиарда юаней, что привело к увеличению вложений в основной капитал на 11 процентов и стало стабилизатором и стимулятором экономического роста.

В настоящее эпидемиологическая ситуация в провинции Хэйлунцзян продолжают улучшаться. Соответственно, в ускоренном порядке восстанавливается производство и нормализуются условия жизни.

В этом году все проекты программы "Сотни крупнейших проектов" отличаются четырьмя особенностями.

Во-первых, большее количество крупных проектов. Так реализуется 19 проектов с общим объемом инвестиций в размере свыше десяти миллиардов юаней, 45 проектов с общим объемом инвестиций свыше пяти миллиардов и 186 проектов с общим объемом инвестиций более одного миллиарда юаней. Доля промышленных проектов составляет 46,6 процента.

Во-вторых, ранний старт работ предыдущего цикла. Планирование проектов началось с сентября прошлого года.

В-третьих, приняты серьезные меры помощи инвесторам. В их числе координация через WeChat, видеонаблюдение и облачный обмен информацией, круглосуточное предоставление удаленных услуг, чтобы гарантировать ускоренную реализацию проектов.

В-четвертых, раннее начало строительства. В провинции Хэйлунцзян в силу климатических условий короткий период строительства. Но в этом году рано пришло весеннее потепление. С учетом этих факторов инвесторам необходимо действовать как можно быстрее. К настоящему моменту уже начаты работы по более чем 50 крупнейшим проектам.