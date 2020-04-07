Скоро специалисты МЧС смогут более эффективно отслеживать ситуацию с пожарами и паводками. Накануне транспортной авиацией МЧС в Якутск был переброшен новый комплекс для космического мониторинга.

- В Якутию прибыл мобильный приемно-передающий комплекс, не имеющий аналогов в России. Оборудование предназначено для приема и регистрации информации со спутников дистанционного зондирования Земли, что позволит своевременно определить паводковую обстановку, очаги возгорания во время лесных пожаров на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также оценить масштабы техногенных катастроф, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Разработчиком оборудования выступил "Научный исследовательский институт точных приборов" в соответствии с Федеральной космической программой России. Это в свою очередь говорит, что проводить работы будут совместно как операторы Национального антикризисного центра МЧС России, так и специалисты Роскосмоса.

В МЧС не раз подчеркивали, что для более точного и максимально быстрого прогнозирования нужен постоянный мониторинг. Из космоса его вести проще, так как группировка спутников может охватывать большие пространства. Но так было лишь в начале этого долгого пути.

Довольно быстро прогнозисты поняли, что помимо снимков больших территорий необходимы аппараты, способные производить более детальную съемку конкретных мест. А еще чуть позже выявилась необходимость получать снимки не только в оптическом диапазоне, но и в инфракрасном спектре для того, чтобы выявить только зарождающиеся очаги лесных пожаров или даже просто термические аномалии, способные перерасти в возгорания.

Все эти возможности Роскосмосом были представлены. Но тогда возникла проблема иного рода - как максимально быстро доставить и обработать столь колоссальный информационный поток. Вся информация стекалась в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, а оттуда пересылалась по регионам. При этом потери времени задерживали реагирование. Именно поэтому теперь и понадобилась установка нового приемно-передающего комплекса непосредственно там, где информация нужнее всего.

- Основное преимущество оборудования - мобильность. Это позволяет в кратчайшие сроки свернуть комплекс в походное положение и осуществить его доставку в требуемую местность, - сообщил замначальника Национального антикризисного центра МЧС России Сергей Калугин.