Новости

В Ивановской области загорелась швейная фабрика 20:33
Росавиация потребовала от аэропортов не сокращать режим работы 20:22
У выпускников русских школ за рубежом появится свой образовательный портал 20:14
Минобороны РФ разрабатывает лекарство против коронавируса 20:10
В Калмыкии выписали первых пациентов, излечившихся от коронавируса 19:46
США опубликовали статистику детской смертности от коронавируса 19:45
Физик Мишик Казарян умер от коронавируса 19:45
Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 19:10
В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов 19:09
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 19:08
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус 18:57
Центр "Вектор" готов перейти к первой фазе исследований вакцины от коронавируса в мае 18:53
Кто из южноуральцев получит пособие в 15 тысяч рублей 18:50
Путин: Мы пройдем этот непростой этап с минимальными потерями 18:49
"Русская Медиагруппа" отменила для региональных партнеров оплату франшизы 18:43
Центр "Вектор" 13 апреля поставит в регионы тесты на иммунитет к коронавирусу 18:40
У мультфильма Pixar "Вперед" появится приквел 18:40
Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве 18:30
В Госдуме рассказали об опасных методах профилактики коронавируса 18:28
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой 18:24
Названа официальная дата премьеры продолжения "Капитана Марвел" 18:22
Toyota передаст российским врачам автомобили для борьбы с коронавирусом 18:18
В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы 18:08
Путин обсудит с губернаторами борьбу с коронавирусом 18:04
Площадь пожара в зоне Чернобыльской АЭС увеличилась в три раза 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 19:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Стихия на просвет

Новый прибор значительно повысит точность прогнозов
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Скоро специалисты МЧС смогут более эффективно отслеживать ситуацию с пожарами и паводками. Накануне транспортной авиацией МЧС в Якутск был переброшен новый комплекс для космического мониторинга.

- В Якутию прибыл мобильный приемно-передающий комплекс, не имеющий аналогов в России. Оборудование предназначено для приема и регистрации информации со спутников дистанционного зондирования Земли, что позволит своевременно определить паводковую обстановку, очаги возгорания во время лесных пожаров на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также оценить масштабы техногенных катастроф, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

МЧС занялось ликвидацией последствий первых весенних паводков

Разработчиком оборудования выступил "Научный исследовательский институт точных приборов" в соответствии с Федеральной космической программой России. Это в свою очередь говорит, что проводить работы будут совместно как операторы Национального антикризисного центра МЧС России, так и специалисты Роскосмоса.

В МЧС не раз подчеркивали, что для более точного и максимально быстрого прогнозирования нужен постоянный мониторинг. Из космоса его вести проще, так как группировка спутников может охватывать большие пространства. Но так было лишь в начале этого долгого пути.

Довольно быстро прогнозисты поняли, что помимо снимков больших территорий необходимы аппараты, способные производить более детальную съемку конкретных мест. А еще чуть позже выявилась необходимость получать снимки не только в оптическом диапазоне, но и в инфракрасном спектре для того, чтобы выявить только зарождающиеся очаги лесных пожаров или даже просто термические аномалии, способные перерасти в возгорания.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
МЧС: Пожары в Чернобыле не угрожают российским регионам

Все эти возможности Роскосмосом были представлены. Но тогда возникла проблема иного рода - как максимально быстро доставить и обработать столь колоссальный информационный поток. Вся информация стекалась в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, а оттуда пересылалась по регионам. При этом потери времени задерживали реагирование. Именно поэтому теперь и понадобилась установка нового приемно-передающего комплекса непосредственно там, где информация нужнее всего.

- Основное преимущество оборудования - мобильность. Это позволяет в кратчайшие сроки свернуть комплекс в походное положение и осуществить его доставку в требуемую местность, - сообщил замначальника Национального антикризисного центра МЧС России Сергей Калугин.

Власть Безопасность Общество Природа Общество Космос Правительство МЧС Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Лесные пожары Паводки в России

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путину рассказали, когда будут известны результаты самоизоляции
Китай разблокировал выезд из ставшего очагом COVID-19 Уханя
Трамп обвинил ВОЗ в неверных рекомендациях по борьбе с коронавирусом
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса