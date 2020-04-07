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07.04.2020 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье женщину осудили на 21 год за поджог дома с детьми

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае суд приговорил 29-летнюю женщину к 21 году лишения свободы за убийство, покушение на убийство и умышленное уничтожение чужого имущества, сообщается на сайте ведомства.

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Установлено, что, будучи пьяной, обвиняемая облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью, подожгла и ушла. В результате пожара погиб ее четырехлетний сын. Соседи успели вытащить из огня полуторагодовалую дочку поджигательницы. По словам злоумышленницы, она пошла на такой шаг из-за ссоры с мужем.

Отмечается, что отбывать наказание она будет в колонии общего режима, поскольку по закону женщин содержат там независимо от тяжести совершенного преступления.

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