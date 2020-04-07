Власти рассказали о состоянии единственной больной COVID-19 на Колыме

Единственную заболевшую коронавирусной инфекцией на Колыме готовят к выписке.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сегодня на совещании сообщил, что ее тест на наличие COVID-19 показал отрицательный результат. Если результаты еще одного исследования окажутся идентичными, женщину выпишут.

В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции, однако власти рассматривают возможность разрешить некоторым предприятиям работать.

- Мы и дальше будем рассматривать уточнение режима работы в рамках постановления. С одной стороны, где-то разрешать работу, потому что мы видим, в отраслях требуется конкретика и уточнения, - цитирует губернатора РИА Новости.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 406 заболевших выздоровели, 47 скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже 1,34 миллиона человек, из них свыше 284 тысяч выздоровели.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.