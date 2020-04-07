Волонтеры акции "65+" в ЕАО начали разносить продуктовые наборы

В Еврейской автономной области стартовала акция, в рамках которой все жители региона старше 65 лет получат продовольственные наборы.

- Волонтеры доставят их прямо на дом, - сообщил заместитель начальника управления по внутренней политике ЕАО Игорь Завражин. - В Биробиджане для проведения акции уже зарегистрировались более ста добровольных помощников. Они будут работать по двадцати округам, на которые условно поделят областной центр.

Молодые люди вручат продовольственные наборы 15 тысячам человек. Одновременно такая работа начинается и в районах автономии.

- Во время обучения мы объясняем, как контактировать с пожилыми людьми, как заходить в подъезд, как представиться, - рассказал куратор волонтерского центра акции "65+" Антон Болтов. - Добровольцы постучатся в каждую квартиру, где живет пожилой человек, и выдадут продуктовый набор под подпись. Все ребята получат средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики.

В правительстве области отметили, что волонтерам предстоит работать в условиях повышенной опасности. Но они осознанно идут на такой шаг, чтобы помочь пожилым людям в период пандемии коронавируса.

Под медицинским наблюдением в регионе находятся 285 человек, пятеро из которых госпитализированы в инфекционную больницу с предварительным диагнозом "коронавирус".

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