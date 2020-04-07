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07.04.2020 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главврач пермского онкодиспансера заразился коронавирусом

Текст: Константин Бахарев

Главный врач пермского онкодиспансера госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в администрации губернатора Прикамья.

Фото: Сергей Куксин
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Предположительно врач заразился в Турции, откуда вернулся из отпуска в конце марта. Кроме него, опасный диагноз подтвержден и у его жены, отдыхавшей вместе с ним. Сразу после возвращения с отдыха мужчина вышел на работу, где общался с десятками коллег. Эта новость две недели назад вызвала возмущение среди жителей Перми, так как медик повел себя безответственно.

После первого обследования у главврача был подтвержден коронавирус, однако повторные тесты показали, что главврач здоров. Однако, через несколько дней его самочувствие резко ухудшилось и мужчину госпитализировали с диагнозом "пневмония". После третьей проверки у него опять подтвердился коронавирус, сейчас главврач онкодиспансера изолирован в отдельном боксе.

Всех, кто контактировал с ним, проверили, но признаков заболевания не выявили.

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