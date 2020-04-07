Пермские ученые научились замедлять скорость коррозии в 3000 раз

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета создали технологию, которая позволяет защищать инструменты и детали от совместного действия коррозии, ударов и тепла. В частности, она помогает снизить скорость коррозии материалов более чем в 3000 раз.

- В основе этой технологии наноструктурированные покрытия на основе нитрида титана и нитрида циркония. Они наносятся на поверхность металла и снижают скорость коррозии в тысячи раз. Полезные свойства нанопокрытий мы подтвердили в ходе испытаний - помещали предметы, покрытые защитной оболочкой, в агрессивную среду, вызывающую коррозию, - пояснила профессор кафедры инновационных технологий машиностроения, доктор технических наук, профессор ПНИПУ Анна Каменева.

Новой разработкой ученых уже заинтересовались некоторые российские промышленные предприятия машиностроительной и авиастроительной отраслей.