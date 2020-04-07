Казалось бы, при тех опасностях, которые они несут, наука должна знать про "убийц" все. На самом деле, они до сих пор мало изучены. Остаются "мистерами икс". Почему?
- Главная их особенность - внезапность, - говорит Екатерина Диденкулова. - Совершенно невозможно предсказать, когда такая волна зародится. Причем и возникает и исчезает очень быстро. Живет максимум несколько минут. Поэтому их так сложно изучать.
Неудивительно, что у науки нет четкого ответа, как же появляются эти убийцы. Пока есть только несколько версий о том, что может этому способствовать. Скажем, это может быть специфический рельеф дна или берега. Диденкулова предложила еще один вариант зарождения волн-убийц. В этом могут участвовать так называемые солитоны.
- Солитон - одиночная специфическая волна, которая отличается от обычных волн тем, что распространяется на большие расстояния, не теряя форму и энергию, - говорит ученый. - Когда много солитонов сходится в одной точке, их амплитуды складываются и рождается "убийца". К примеру, для волны 20 метров нужно, чтобы сошлось 10 солитонов по 2 метра. Нами было проведено статистическое описание солитонных ансамблей для различных моделей, а также исследован эффект возникновения волн-убийц в таких волновых полях. По данным этих исследований опубликовано около 15 статей в ведущих научных журналах.
Если такие волны отличаются поразительной внезапностью появления, то хотелось бы хотя бы представлять, с какой частотой это может происходить. Задача, прямо скажем, не из простых. Диденкулова разработала алгоритм и с его помощью оценила статистику ветровых волнений в Охотском море. Ответ компьютера: волны-убийцы могут возникать там примерно раз в 12 часов. И все же построение достоверной статистики экстремальных волн по данным только натурных измерений не представляется в настоящее время возможным, хотя число зарегистрированных приборами записей о волнах-убийцах измеряется десятками тысяч. Причина - недостоверность измерений (инструментальные погрешности). Поэтому для исследования этого феномена волн необходимо построение математических и физических моделей, численное моделирование и лабораторные эксперименты. Тончайшая и кропотливая работа, результаты которой наверняка спасут жизни тысяч людей.