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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оседлать волну

Молодой ученый из Нижнего Новгорода стала лауреатом премии Европейского союза наук о Земле
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Премией для молодых ученых Европейского союза наук о Земле награждена ученый Института прикладной физики российской академии наук (ИПФ РАН) Екатерина Диденкулова. Награда присуждена, в частности, за исследование экстремальных волн. Их еще называют волны-убийцы. Они угрожают судам, морским сооружениям, населенным пунктам на побережье. Пожалуй, самая известная волна-убийца - "Новогодняя волна" - была зарегистрирована 1 января 1995 года в Северном море. Она чуть не развалила нефтяную платформу Droupner. Ее размеры, прямо скажем, устрашающие: высота с девятиэтажный дом - 26 метров!
Екатерина Диденкулова разработала новый механизм, объясняющий зарождение волн-убийц. Фото: фото из личного архива Екатерина Диденкулова разработала новый механизм, объясняющий зарождение волн-убийц. Фото: фото из личного архива
Екатерина Диденкулова разработала новый механизм, объясняющий зарождение волн-убийц. Фото: фото из личного архива

Казалось бы, при тех опасностях, которые они несут, наука должна знать про "убийц" все. На самом деле, они до сих пор мало изучены. Остаются "мистерами икс". Почему?

При тех опасностях, которые несут волны-убийцы, наука должна знать о них все. Но до сих пор они мало изучены

- Главная их особенность - внезапность, - говорит Екатерина Диденкулова. - Совершенно невозможно предсказать, когда такая волна зародится. Причем и возникает и исчезает очень быстро. Живет максимум несколько минут. Поэтому их так сложно изучать.

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Неудивительно, что у науки нет четкого ответа, как же появляются эти убийцы. Пока есть только несколько версий о том, что может этому способствовать. Скажем, это может быть специфический рельеф дна или берега. Диденкулова предложила еще один вариант зарождения волн-убийц. В этом могут участвовать так называемые солитоны.

- Солитон - одиночная специфическая волна, которая отличается от обычных волн тем, что распространяется на большие расстояния, не теряя форму и энергию, - говорит ученый. - Когда много солитонов сходится в одной точке, их амплитуды складываются и рождается "убийца". К примеру, для волны 20 метров нужно, чтобы сошлось 10 солитонов по 2 метра. Нами было проведено статистическое описание солитонных ансамблей для различных моделей, а также исследован эффект возникновения волн-убийц в таких волновых полях. По данным этих исследований опубликовано около 15 статей в ведущих научных журналах.

Если такие волны отличаются поразительной внезапностью появления, то хотелось бы хотя бы представлять, с какой частотой это может происходить. Задача, прямо скажем, не из простых. Диденкулова разработала алгоритм и с его помощью оценила статистику ветровых волнений в Охотском море. Ответ компьютера: волны-убийцы могут возникать там примерно раз в 12 часов. И все же построение достоверной статистики экстремальных волн по данным только натурных измерений не представляется в настоящее время возможным, хотя число зарегистрированных приборами записей о волнах-убийцах измеряется десятками тысяч. Причина - недостоверность измерений (инструментальные погрешности). Поэтому для исследования этого феномена волн необходимо построение математических и физических моделей, численное моделирование и лабораторные эксперименты. Тончайшая и кропотливая работа, результаты которой наверняка спасут жизни тысяч людей.

Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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