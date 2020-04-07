В Казани мошенники стали выманивать у аптек деньги "на маски"

В Казани распространяется новый способ мошенничества. Об этом предупреждают в мэрии города.

В одну из казанских позвонила неизвестная, которая представилась заведующей. Она сообщила 24-летнему фармацевту, что, якобы, в ближайшее время завезут партию медицинских масок и антисептиков.

Сотрудница аптеки получила от мнимой руководительницы указание перевести всю выручку на ее банковскую карту для оплаты товара. В результате злоумышленнице удалось заполучить 87 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции работают над раскрытием этого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Между тем в Управлении МВД России по Казани, отмечают, что это не единичный случай в городе. За прошедшую неделю в полицию поступило четыре подобных заявления.