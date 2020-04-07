В Нижнем Новгороде ликвидирован крупный канал сбыта фальшивых денег

Полицейские задержали нижегородских фальшивомонетчиков, успевших провернуть сделок почти на один миллиард рублей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе МВД России.

Преступная группа в составе трех нижегородцев наладила выпуск купюр номиналом в пять, две и одну тысячу рублей очень высокого качества. За год преступники совершили более трех тысяч сделок с помощью таких купюр. Впервые поддельные деньги, изготовленные нижегородскими мошенниками, всплыли в 2019 году в Татарстане.

Координация и покупка проходили с помощью программного обеспечения, не позволяющего вычислить IP-адрес. В качестве средства оплаты принималась криптовалюта. Фальшивки доставлялись по поддельным паспортам с помощью транспортной компании. Затем деньги прятались в тайники, как правило, в лесопарковой зоне.

У задержанных изъяты печатное оборудования высокого качества, цветные лазерные принтеры, нити для вклеивания в купюры и другие заготовки.

Фальшивомонетчики обвиняются по части 1 и части 2 статьи 210 УК России "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем". Уголовное дело в ближайшее время передадут в следственный департамент МВД.