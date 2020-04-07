В Нижний Новгород спецрейсом вывезли россиян из Бангладеш

После перерыва в Нижнем Новгороде возобновились международные авиарейсы. Накануне вечером аэропорт принял самолет из Бангладеш, на борту которого находилось 178 россиян.

В правительстве Нижегородской области уточнили, что прибывшие россияне - сотрудники Госкопорации "Росатом". Всем им предстоит провести две недели в изоляции в обсерваторе. На данный момент пассажиры рейса чувствуют себя нормально.

Большая часть из них - это сотрудники Инжинирингового дивизиона Росатома, его головное предприятие находится в Нижнем Новгороде. По прибытии пассажирам измерили температуру, дали заполнить анкеты и вручили постановления о самоизоляции.

- В течение 14 дней прибывшие из Бангладеш будут находиться под наблюдением медиков. Для сотрудников Росатома организовано раздельное проживание, питание и постоянное медобслуживание. Такие меры нужны для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, если она будет выявлена у кого-то в этот период, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.