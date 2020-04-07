В Прикамье раскрыли убийство 25-летней давности

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Березники Пермского края. Его обвиняют в совершении тяжких преступлений, совершенных более 25 лет назад.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием было установлено, что в июне 1994 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. С целью скрыть свое преступление он убил жертву.

Преступление долгое время оставались нераскрытыми, но в прошлом году сотрудникам полиции наконец удалось установить личность преступника, который отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений.

С помощью генотипоскопической судебной экспертизы удалось установить его причастность к совершению преступления 25-летней давности.

В настоящее время следствием уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.