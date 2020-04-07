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07.04.2020 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе на пенсионерку упал рекламный щит

Текст: Айгуль Камаева

В Уфе на 76-летнюю женщину упал рекламный щит. Пенсионерка умерла на месте, сообщили в региональном следкоме.

Фото: iStock
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По данным ведомства, инцидент произошел днем на улице Ферина. Женщина проходила мимо рекламного щита, тот неожиданно упал. Пенсионерка получила серьезные травмы, от которых погибла до приезда "скорой".

- По факту смерти женщины организована доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будет проверена исправность конструкции и дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и ремонт рекламного щита, - уточнил старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

Между тем по данным управления гражданской защиты Уфы 7 апреля на территории города ожидали порывы ветра до 20 метров в секунду.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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