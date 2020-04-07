В Уфе на пенсионерку упал рекламный щит

В Уфе на 76-летнюю женщину упал рекламный щит. Пенсионерка умерла на месте, сообщили в региональном следкоме.

По данным ведомства, инцидент произошел днем на улице Ферина. Женщина проходила мимо рекламного щита, тот неожиданно упал. Пенсионерка получила серьезные травмы, от которых погибла до приезда "скорой".

- По факту смерти женщины организована доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будет проверена исправность конструкции и дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и ремонт рекламного щита, - уточнил старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

Между тем по данным управления гражданской защиты Уфы 7 апреля на территории города ожидали порывы ветра до 20 метров в секунду.