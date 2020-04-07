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07.04.2020 10:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Уфе умерла первая зараженная коронавирусом пациентка

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

80-летняя пациентка Республиканской клинической больницы имени Куватова, умершая 5 апреля, оказалась носителем коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Facebook.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
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По его словам, женщина более двух месяцев проходила лечение после обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. Состояние у нее было тяжелое, что обусловлено было прежде всего возрастом и хроническими заболеваниями, а также перенесенной ампутацией бедра, гнойным процессом и застойной пневмонией. Однако причиной смерти пациентки стал "отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов".

После смерти женщины в связи с имеющимся диагнозом "пневмония" у нее взяли анализ на COVID-19. Однако предварительный результат вызвал у специалистов сомнение, но 7 апреля стало ясно, что она была носителем этого опасного вируса.

И хотя не он стал причиной смерти пациентки, было принято решение закрыть больницу на карантин: в РКБ остались все врачи, которые могли иметь контакты с больной коронавирусом.

- Это не наша прихоть, а установленный законодательно регламент, необходимый для сохранения жизней и здоровья всех, кто вас окружает, - подчеркнул Радий Хабиров.

Также глава Башкирии сообщил, что в регионе установили еще одного носителя COVID-19 - это женщина, вернувшаяся из Турции, ее состояние нетяжелое. Радий Хабиров предупредил, что с ростом количества тестов на опасный вирус скорее всего увеличится число выявленных случаев зараженных.

Между тем в Башкирии продолжает действовать режим полной самоизоляции.

Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Распространение коронавируса COVID-19

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