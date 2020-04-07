Во сколько россиянам обойдется обустройство домашнего офиса

Для комфортной работы на удаленке россияне обустраивают домашние мини-офисы. Самый экономичный набор техники, включающий ноутбук и планшет, в среднем по России будет стоить около 25 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики Avito.

Дешевле всего комплект из ноутбука и планшета, с которого удобно участвовать в видеоконференциях, отвечать на видеозвонки, будет стоить в Ульяновске и Тольятти - чуть более 17 тысяч рублей. Самый дорогой вариант в Москве - в среднем 35,2 тысячи рублей.

Однако с таким набором техники полноценного офиса не получится - работать придется за кухонным столом или в комнате на диване. Для организации качественного рабочего пространства понадобится покупка офисной мебели.

В среднем по России настольный набор обойдется в 45 тысяч рублей. Дороже всего придется заплатить жителям Москвы - более 70 тысяч рублей. Самая бюджетная покупка окажется в Тольятти и Саратове - в районе 28-30 тысяч рублей. В эту сумму войдет стационарный компьютер, небольшой стол, кресло и настольная лампа.

Аналитики фиксируют, что в Иркутске в марте снизились цены на технику из экономичного набора (по сравнению с мартом 2019 года) - до почти 29 тысяч рублей. А вот в Нижнем Новгороде, напротив, цены выросли - с 19 тысяч рублей до 23 тысяч рублей. Такая же картина и в Челябинске - цена на настольный набор увеличилась с 33,4 тысячи рублей до 40,6 тысячи рублей.