Двух сибиряков оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции

Двух жителей Новосибирска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Каждый из них обязан заплатить по 15 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе областного Управления судебного департамента, административные дела рассматривались в Центральном и Советском районных судах.

Оба новосибирца были привлечены к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Протоколы в отношении них были составлены сотрудниками полиции 4 апреля, известно, что нарушители режима недавно прибыли из Таиланда и должны были находится в строгой самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Одновременно с этим мировой судья в Ордынском районе Новосибирской области рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы, вернувшейся в конце марта из Вьетнама. Она также нарушила режим самоизоляции, однако в ее случае речь идет о неповиновении законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор. Наказание в этом случае существенно мягче, размер штрафа составил 500 рублей.