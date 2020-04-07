Губернатор Томской области обратился к жителям региона

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал томичам о новых решениях и объяснил меры, принятые властями в связи с распространением коронавируса. Видеообращение главы региона транслировали по телеканалам, а также в социальных сетях.

Как подчеркнул Сергей Жвачкин, он несет ответственность за жизнь миллиона жителей Томской области - как губернатор и как глава регионального оперативного штаба.

- Я вам сказал: не собираюсь закручивать гайки, но и принимать популистских решений тоже не буду. Хочу отдельно обратиться к тем, кто не понимает до конца опасности ситуации и нарушает режим. Вы можете не любить и критиковать власть и принимаемые нами меры. Но вы граждане нашей страны, вы жители Томской области. И будьте добры проявлять уважение к большинству, к тем, кто рядом. Ведь в конечном итоге именно из-за вас и вводятся такие жесткие режимы ограничений.

Губернатор выразил сожаление, что многие не понимают, почему день и ночь работают медики, эпидемиологи, полицейские, власть, хотя в Томской области зарегистрировано пока всего три случая заболевания. Однако, по его словам, ошибка Италии, Испании, США и других стран была как раз в том, что там ситуацию на начальном этапе оценивали по количеству больных. "Мы оцениваем ситуацию по количеству вновь прибывших - в первую очередь из стран и мест с высокой степенью зараженности. Потому что именно они, а не те, кто уже в больницах, потенциально являются главной опасностью", - сказал Сергей Жвачкин и впервые озвучил цифры: только в марте в Томскую область из-за границы прибыли 8685 человек, 2256 жителей Томской области прибыли только за последние две недели, вернувшись из 50-ти стран мира. "Беспечное поведение каждого из них может вызвать вспышку", - считает губернатор.

В видеообращении перечислены конкретные меры, принятые в Томской области, чтобы уберечь регион от эпидемии. В частности, за городом открыт обсерватор для нарушителей санитарного режима и иногородних граждан, прибывающих из Москвы и других зараженных регионов. Для приема тяжелых пациентов оборудована вторая медсанчасть Томска. За каждым из прибывших из-за границы, за их семьями установлен контроль.

Губернатор поблагодарил бизнес и волонтеров за готовность помочь медикам и старшему поколению. И пообещал, что государство, в свою очередь, поможет предпринимателям пережить непростые времена.

Возвращаясь к необходимости соблюдать режим самоизоляции, глава региона допустил, что мамам с младенцами можно погулять с коляской во дворе собственного дома, не собираясь при этом вместе с подругами. А желающих выехать на дачи предостерег от массовых выездов - иначе самоизоляции будет грош цена.