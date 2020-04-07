Губернатор Томской области обратился к жителям региона

Новости

Видео: В Смоленске стая собак разгрызла автомобиль 11:43
Семь рейсов по вывозу россиян из-заграницы состоятся во вторник 11:41
Против разносчика COVID-19 в Киргизии возбудили уголовное дело 11:39
Посольство в Японии: Желающим вернуться в РФ надо находиться в пределах Токио 11:38
Челябинским садоводам придется подождать с открытием сезона 11:37
Приамурье временно прекратило экспорт сои в Китай 11:34
Больше 50% заболевших - младше 45 лет 11:32
Трое сотрудников омского нефтезавода заболели коронавирусом 11:31
В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов 11:30
В Екатеринбург из Киргизии прибыл самолет с 35 россиянами 11:28
Пермские ученые научились замедлять скорость коррозии в 3000 раз 11:28
В Подмосковье 67 человек заразились коронавирусом 11:27
На Ставрополье выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19 11:27
Патологоанатом рассказала об изменениях в организме при коронавирусе 11:17
В Крыму протестируют медиков, контактировавших с больными COVID-19 11:16
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро 11:14
Видео: На Ямале лосенок прибился к стаду оленей 11:12
"Настойчивость" оснастили колесами и парашютом для миссии на Марс 11:11
Онлайн-кинотеатры рассказали, что смотрят россияне на карантине 11:10
Обновленный Volkswagen Tiguan раскрыл тайны 11:10
ВОЗ отвергла инициативу Франции о тестировании вакцины от COVID-19 в Африке 11:03
В ЕАО опровергли сообщение о заваренной из-за COVID-19 двери подъезда 11:02
Часть застрявших в Сеуле россиян вывезут сегодня вечером в Хабаровск 10:53
Московские врачи вылечили уже 222 пациента с коронавирусом 10:52
"Все очень сложно": СМИ сообщили, что Надежду Бабкину ввели в кому 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 10:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Томской области обратился к жителям региона

Текст: Нина Рузанова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал томичам о новых решениях и объяснил меры, принятые властями в связи с распространением коронавируса. Видеообращение главы региона транслировали по телеканалам, а также в социальных сетях.
Фото: Пресс-центр администрации Томской области Фото: Пресс-центр администрации Томской области
Фото: Пресс-центр администрации Томской области

Как подчеркнул Сергей Жвачкин, он несет ответственность за жизнь миллиона жителей Томской области - как губернатор и как глава регионального оперативного штаба.

Фото: Пресс-центр администрации Томской области
Губернатор Сергей Жвачкин подтвердил право Томской области на статус НОЦ

- Я вам сказал: не собираюсь закручивать гайки, но и принимать популистских решений тоже не буду. Хочу отдельно обратиться к тем, кто не понимает до конца опасности ситуации и нарушает режим. Вы можете не любить и критиковать власть и принимаемые нами меры. Но вы граждане нашей страны, вы жители Томской области. И будьте добры проявлять уважение к большинству, к тем, кто рядом. Ведь в конечном итоге именно из-за вас и вводятся такие жесткие режимы ограничений.

Губернатор выразил сожаление, что многие не понимают, почему день и ночь работают медики, эпидемиологи, полицейские, власть, хотя в Томской области зарегистрировано пока всего три случая заболевания. Однако, по его словам, ошибка Италии, Испании, США и других стран была как раз в том, что там ситуацию на начальном этапе оценивали по количеству больных. "Мы оцениваем ситуацию по количеству вновь прибывших - в первую очередь из стран и мест с высокой степенью зараженности. Потому что именно они, а не те, кто уже в больницах, потенциально являются главной опасностью", - сказал Сергей Жвачкин и впервые озвучил цифры: только в марте в Томскую область из-за границы прибыли 8685 человек, 2256 жителей Томской области прибыли только за последние две недели, вернувшись из 50-ти стран мира. "Беспечное поведение каждого из них может вызвать вспышку", - считает губернатор.

В видеообращении перечислены конкретные меры, принятые в Томской области, чтобы уберечь регион от эпидемии. В частности, за городом открыт обсерватор для нарушителей санитарного режима и иногородних граждан, прибывающих из Москвы и других зараженных регионов. Для приема тяжелых пациентов оборудована вторая медсанчасть Томска. За каждым из прибывших из-за границы, за их семьями установлен контроль.

Губернатор поблагодарил бизнес и волонтеров за готовность помочь медикам и старшему поколению. И пообещал, что государство, в свою очередь, поможет предпринимателям пережить непростые времена.

Возвращаясь к необходимости соблюдать режим самоизоляции, глава региона допустил, что мамам с младенцами можно погулять с коляской во дворе собственного дома, не собираясь при этом вместе с подругами. А желающих выехать на дачи предостерег от массовых выездов - иначе самоизоляции будет грош цена.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Стали известны подробности о состоянии премьера Британии
Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса