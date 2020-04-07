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07.04.2020 17:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор организовал рейды на промпредприятия

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства и минстрою региона организовать рейды с целью контроля соблюдения противоэпидемических мер. Рейды пройдут на промышленных предприятиях и строительных организациях, которые с 6 апреля возобновили работу.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- У нас нет возможности создать армию контролеров, которая бы посещала предприятия ежедневно, но раз в неделю мы это будем делать, - сказал Андрей Травников в ходе рабочего визита на предприятие "Сибиар".

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Предприятие занимает лидирующие позиции среди отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. А в нынешних условиях здесь в кратчайшие сроки была запущена новая конвейерная линия по выпуску антисептиков. Мощности позволяют обеспечить потребности не только Новосибирской области, но и всей России. В весенне-летний сезон, помимо антисептиков, важен бездефицитный выпуск репеллентов-инсектицидов. Поэтому "Сибиар", как и другие промышленные предприятия области, с 6 апреля возобновил свою работу.

Андрей Травников обратил особое внимание на выполнение всех профилактических мероприятий, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Это касается всех промпредприятий, продолжающих работать в период пандемии.

Генеральный директор АО "Сибиар" Виктор Кушнир доложил губернатору, что на предприятии созданы безопасные для работы условия. Сотрудники ездят на работу на автобусах предприятия, проходят только по спецпропускам, на входе организовано измерение температуры, предусмотрена процедура обеззараживания. Сейчас работа выстроена в три смены по скользящему графику, между сменами организован час перерыва для дезинфекции, соблюдаются все правила социального дистанцирования. В частности, в столовую ходят обедать группами по 5-7 человек.

- Мы рассчитываем на высокий уровень ответственности со стороны руководителей предприятий. Если все-таки нарушения противоэпидемического режима будут выявлены - будем настаивать на временной приостановке деятельности до устранения этих нарушений, - сказал Андрей Травников.

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