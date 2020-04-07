Простая маска стала сегодня дефицитом номер один. Не гаджеты, а маски перебрасываются через границы, чтобы хотя бы частично удовлетворить спрос. Причина - малый срок службы. Максимум три часа.

Ученые Томского политехнического университета предлагают увеличить его до нескольких дней. Для этого маски надо обработать раствором с наночастицами серебра, который они разработали совместно с коллегами из Центра "Вектор-Вита" (Новосибирск) и Национального автономного университета Мексики.

Ученые предлагают обрабатывать маски раствором с наночастицами серебра

Ученые предлагают пропитывать маски раствором, разбавленным до терапевтических концентраций (1-2%). Конечно, цена такой наномаски вырастет, но за счет увеличения во много раз срока службы, она себя окупит, считают авторы разработки.

А инженеры команды Mercedes, которая участвует в "Формуле-1", совместно со специалистами Университетского колледжа Лондона разработали новый дыхательный аппарат. Хотя он не заменит классический аппарат ИВЛ, но поможет пациентам с состоянием средней тяжести. Это позволит высвободить ИВЛ для тех, у кого заболевание протекает тяжело.

За основу разработки взяты аппараты, уже почти 40 лет используемые, например, для лечения апноэ сна. В исходном виде для поддержания дыхания у больных вирусом они не подходят, но инженерам удалось быстро их модернизировать. К производству новых устройств помимо команды Mercedes подключились еще шесть "конюшен" "Формулы-1", базирующихся в Великобритании. Это Red Bull, Haas, McLaren, Renault, Williams и Racing Point. Совместными усилиями они могут производить более тысячи аппаратов в день.