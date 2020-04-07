Томский государственный университет вместе с партнерами открыл биржу вакансий для студентов, оставшихся без подработки в период пандемии.

На сегодня Томский госуниверситет и его партнеры открыли уже более 200 вакансий. Фото: Александр Корольков/РГ

Томск официально признан студенческой столицей России. За образованием в него приезжает молодежь из 75 регионов России и 47 зарубежных стран. По количеству студентов на 10 тысяч жителей Томская область занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня в городе находится около 60 тысяч студентов, и многие из них нуждается в подработках. Согласно опросам, более чем у половины обучающихся ухудшилось финансовое положение - в связи с пандемией коронавируса.

- Чтобы поддержать студентов в это непростое время, в ТГУ создана база вакансий- Uniprofi, на которые могут претендовать обучающиеся, - сообщила "РГ" представитель ТГУ Татьяна Арсеньева.

На бирже уже открыты более 200 вакансий - их разместили не только подразделения вуза, но и его промышленные партнеры.

Согласно опросам, сегодня более чем у половины студентов ухудшилось финансовое положение

Во время перехода на дистанционное обучение студенты смогут работать тьюторами-техниками онлайн-курсов, помощниками заместителей деканов по электронному обучению, продвигать электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ, разрабатывать сайты и приложения и наполнять контентом образовательные платформы. Помощники также нужны для санитарной обработки внутри кампусов.

Томская ассоциация пищевиков уже заявила о своей готовности принять студентов на удаленную работу в своих предприятиях. Вакансии есть и у компании, производящей сырье для фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности.

- Мы понимаем, ситуация сейчас в вузах непростая, и готовы дать возможность дистанционного дополнительного заработка студентам, - отметил директор компании Владимир Ковалев.

Свои резюме студенты могут присылать на адрес studbirzha.tsu@yandex.ru.

А как у соседей

Омские офисы юристов, психологов, маркетологов, преподавателей перемещаются с городских улиц в виртуальное пространство. "Переход в онлайн сегодня единственный способ выжить для многих представителей сферы услуг, - считает президент клуба предпринимателей "Моментум" Денис Моисеев. Необходимо генерировать хоть какую-то выручку, чтобы удержаться на плаву и через полгода рассчитаться по налогам. Вынужденные каникулы - отличная возможность для того, чтобы раскачать свой личный бренд.

Омская автошкола "Перекресток" уже предлагает горожанам дистанционное обучение. Бьюти-мастера проводят платные мастер-классы. Фитнес-клубы организуют тренировки по скайпу.

Рынок труда и коронавирус

На Сахалине и Курилах создадут "кассу взаимопомощи"

Нетривиальный способ поддержки тех, кто потерял заработок из-за самоизоляции в пандемию коронавируса, предложили власти Сахалинской области. Если работодатели не смогут обеспечить своим сотрудникам зарплату за март, сахалинцы и курильчане получат средства из "кассы взаимопомощи". Этот благотворительный фонд наполнят финансами крупные предприниматели, чиновники и общественники. Желающие помочь землякам уже есть. По словам губернатора Валерия Лимаренко, если все благотворители внесут обещанный вклад, то в сумме получится почти 500 миллионов рублей. Их хватит, чтобы рассчитаться с островитянами за март.

На Ставрополье крестьяне вышли в поле

В регионах Северного Кавказа в разгаре посевная. Несмотря на эпидемию, крестьяне вышли в поле. Ведь от их работы зависит не только продовольственная безопасность страны. Экспорт пшеницы - важнейшая статья доходов российского бюджета. По словам фермеров, эпидемия коронавируса особо не повлияла на работу в полях. Сельхозпроизводители получили спецпропуска. Главное, говорят аграрии, чтобы не остановились предприятия, которые занимаются поставкой запчастей, удобрений и ядохимикатов.

Владимир Климанов, директор Центра регионального развития РАНХиГС: "Очевидно, что ряд компаний в регионах свернет свою деятельность. С другой стороны, откроются новые рынки и ниши, которые раньше были недоступны. Речь идет об иногородних и гастарбайтерах"

На Ямале приняли второй пакет мер в поддержку бизнеса

Под действие второго пакета мер в регионе попадают около 7000 малых и средних предприятий, на которых работают без малого 20 000 ямальцев.

Как отметили в правительстве региона, помогать будут представителям таких отраслей: бытовые услуги, транспорт, туристический бизнес, строительство. В течение всего 2020 года для них будет снижена ставка УСН с 5 до 1 процента, ЕНВД с 15 до 7,5 процента.

Готовится и третий пакет мер поддержки бизнеса.