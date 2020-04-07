В Канске две девушки подожгли чужую дачу ради "хайпа в соцсетях"

Полиция задержала двух жительниц Канска, выложивших в Инстаграм видео, на кадрах которого отчетливо видно, как они устраивают в дачном домике настоящий погром и поджигают его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД по Красноярскому краю уточнили, что информация о поджоге была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей. Оперативная группа, приступившая к выяснению всех обстоятельство случившегося, установила личности авторов видео. Ими оказались две местные жительницы - студентка техникума и школьница.

В ходе беседы девушки сознались в содеянном и раскаялись. По их словам, они "сделали это ради хайпа в соцсетях". Однако полиция усмотрела в их действиях состав преступления, предусмотренного частью 2 стати 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Любительницам хайпа теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Что касается владельца сгоревшего дачного домика, его личность устанавливается; для оценки ущерба назначена пожарно-техническая экспертиза.